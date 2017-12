كيف تختار هاتف آي فون المناسب لك؟

تبيع شركة آبل ثمانية نماذج مختلفة من هاتفها الرائد آي فون، ابتداءً من هاتف iPhone SE الصغير وصولاً إلى أعلى وأغلى هاتف رائد توفره الشركة iPhone X، الأمر الذي يضع المستهلك في حيرة من أمره حول أي هاتف آي فون يجب أن يشتري، حيث يعتبر الجواب صعب لأنه يعتمد بشكل كلي على ما يرغب به المستهلك وما هو المبلغ الذي قد ينفقه وما الذي يتوقعه من هاتف آي فون خاصته.



ونحاول في التقرير الموجز التالي مساعدة المستهلك على ذلك اعتماداً على إجابته لعدة أسئلة مثل هل تحتاج إلى أفضل هاتف ؟ هل تفضل الشاشات الصغيرة ؟ وغيرها من الأسئلة التي تساعد في عملية تحديد أي هاتف آي فون هو الأفضل بالنسبة لك بدءاً من أقل هواتف آي فون تكلفة ووصلاً إلى الأعلى تكلفة.



iPhone SE

بدأ هاتف iPhone SE بإظهار عمره الحقيقي، وتشير الشائعات المنتشرة إلى أن آبل سوف تعمل على تحديثه خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي قد يدفع العديد من المستهلكين إلى عدم شرائه في الوقت الحالي ما لم يكن المستهلك غير مهتم بالحصول على هاتف ذكي قديم، وما يزال الهاتف يبدو مقنعاً للأشخاص الذين يحبون شاشات العرض الصغيرة، وذلك مع امتلاكه لشاشة عرض من قياس 4 إنش، والتي تعتبر أصغر شاشة عرض من شركة آبل في الوقت الحالي، كما أنه يأتي بسعر معقول ابتداءً من 350 دولاراً أمريكياً وما فوق.



iPhone 6s و iPhone 6s Plus

حافظت هواتف iPhone 6s وiPhone 6s Plus على كونها هواتف آي فون لائقة لمختلف المستخدمين، وما تزال تشكل أفضل الهواتف لأي شخص يريد هاتف آي فون بميزاته الأساسية وقدرته على الوصول إلى خدمة التراسل الشهيرة iMessage دون إنفاق الكثير من المال، حيث يمكن الاختيار بين النموذج iPhone 6s ذو شاشة العرض 4.7 إنش الذي يبدأ سعره من 450 دولاراً أمريكياً وبين النموذج iPhone 6s Plus ذو شاشة العرض 5.5 إنشاً الذي يبدأ سعره من 550 دولاراً أمريكياً، وتعتبر هذه الأسعار جيدة جداً بالنسبة لهواتف ذكية كبيرة الحجم توفر كاميرات وميزات ممتازة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمر الحقيقي لهذه الهواتف قد بدأ بالظهور عليها.



iPhone 7 و iPhone 7 Plus

تعتبر هواتف iPhone 7 و iPhone 7 Plus من ضمن أجهزة الفئة المتوسطة لكنها مثالية بالنسبة لمعظم الناس، حيث قد لا يحتاج أي شخص يمتلك هاتف iPhone 7 أو iPhone 7 Plus إلى ترقية الهاتف إلى النسخ الأحدث متمثلة هواتف iPhone 8 أو iPhone 8 Plus بعد، وذلك تبعاً لوجود العديد من المميزات المتشابهة نسبياً، وينبغي على المستهلك شراء أحد هذه الهواتف في حال كان يريد إنفاق كمية أكثر قليلاً من سعر هواتف iPhone 6s و iPhone 6s Plus لأنها أحدث وسوف تستمر عملية تحديثها وحصولها على أحدث نسخة من النظام التشغيلي آي أو إس لفترة زمنية أطول من النسخ السابقة، بالإضافة إلى ذلك يبدأ سعر هاتف iPhone 7 من نفس الفئة السعرية لهاتف iPhone 6s Plus وهي 550 دولاراً أمريكياً، بينما يبدأ سعر النسخة الأكبر iPhone 7 Plus من 670 دولاراً أمريكياً.



iPhone 8 و iPhone 8 Plus

أطلقت شركة آبل ثلاثة هواتف جديدة هذا العام، بما في ذلك iPhone 8 وiPhone 8 Plus وiPhone X، ورغم عدم امتلاك هواتف iPhone 8 وiPhone 8 Plus على شاشة عرض من نوع OLED الجديدة الملونة الموجودة على الهاتف الأرقى iPhone X أو ميزة التعرف على الوجه، لكنها تمتلك نفس المعالج المستعمل في هاتف iPhone X، كما تمتلك ميزة الشحن اللاسلكي، وتعتبر هذه الهواتف الأفضل بالنسبة للأشخاص الذين يحبون لغة التصميم القديمة من شركة آبل ويريدون الحصول على معظم المميزات المحدثة والعتاد الجديد ولا يهتمون بالحصول على iPhone X، ويمكن لأصحاب هذه الهواتف توقع الحصول على ما يمكن تسميته أفضل عمر بطارية هاتف آي فون من آبل بحيث أن عمر البطارية أفضل بالمقارنة مع عمر بطارية هاتف iPhone X، وتتوفر الهواتف بسعر مميز ابتداءً من 700 دولار أمريكي لهاتف iPhone 8 وبسعر يبدأ من 800 دولار أمريكي لهاتف iPhone 8 Plus، ورغم أن السعر قد يبدو بأنه مرتفع لكنه ما يزال أقل بحوالي 200 دولار امريكي بالمقارنة مع النسخة الأرقى من هواتف آي فون.



iPhone X

يعتبر هاتف iPhone X الأعلى والأرقى ضمن سلسلة هواتف آي فون، وهو موجه للناس الذين يريدون الحصول على كل شيء ولا يهتمون بالتكلفة السعرية التي تبدأ من 1000 دولار أمريكي، بحيث يحصل صاحب الجهاز على شاشة عرض من نوع OLED جديدة ممتدة من الحافة إلى الحافة ومصنعة من قبل شركة سامسونغ، مع حصوله على تقنية التعرف على الوجه الجديدة من آبل التي حلت محل زر الهوم وقارئ بصمات الأصابع، جنباً إلى جنب مع حصوله على أفضل الكاميرات الأمامية والخلفية التي قدمتها شركة آبل منذ أي وقت مضى ضمن هاتف ذكي، وميزة الشحن اللاسلكي والتمتع بميزة animoji الجديدة من آبل التي قد تؤدي إلى زيادة الفضول حول الهاتف من قبل الأشخاص المختلفين، ورغم أن الهاتف قد يفتقد لميزة عمر البطارية الطويل الموجودة في هاتف iPhone 8 وiPhone 8 Plus لكنه يقدم الكثير من المميزات التي قد تجعل مالكه يتغاضى عن هذه الميزة