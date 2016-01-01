راحة يدك لاستعادة كلمة السر في هواتف غالاكسي المقبلة

سجلت شركة سامسونغ أخيراً براءة اختراع لتكنولوجيا جديدة تعتمد على راحة يد المستخدم للتأكد من هويته، قد تدمجها الشركة الكورية الجنوبية في هواتفها الذكية "غالاكسي" في المستقبل.



وتُظهر الصورة المدرجة في براءة الاختراع نمط راحة يد مستخدم، لجلب كلمة السر الخاصة، فبدلاً من عرض كلمة المرور على الشاشة، تظهر الحروف على أنماط كف يد المستخدم نفسه، ليساعده هو فقط في تذكر كلمات السر الخاصة به، وبالتالي لن يستطيع أي شخص مهما كان سرقة "الباسوورد" الخاصة به. وبعبارة أخرى لن تظهر كلمة السر الخاصة بالمستخدم سوى على كف يده هو فقط.



وتعتبر سامسونغ واحدة من أبرز الشركات التي تعتمد في هواتفها على أشكال متعددة من الأنظمة البيومترية بهدف الاستخدام الآمن للأجهزة، فبخلاف كلمة السر يوجد بصمة الإصبع وبصمة العين وبصمة الوجه، ليأتي كف اليد ليصبح ميزة مكملة لأمن وأمان المستخدم أكثر منه خيار أمني مستقل بذاته.



ولا تتوفر معلومات بعد، عما إذا كانت سامسونغ ستدمج هذه التكنولوجيا داخل هواتفها الذكية فحسب، أم أنها ستبرم اتفاقيات مع شركات أخرى للمتاجرة بهذه التقنية.



وبحسب موقع "ديجتال تريندس" الإلكتروني المعني بالأخبار التكنولوجية، فإنه من غير المؤكد ما إذا كان الجيل المقبل من هواتف غالاكسي ستتوفر فيها ميزة كف اليد من عدمه، فجميع التسريبات تشير إلى أن هاتف "غالاكسي إكس" يستخدم تكنولوجيا متطورة لبصمة الوجه، مشابهة لنظيرتها الموجودة في المنافس الأمريكي الحالي أبل "آي فون إكس".