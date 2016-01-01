واتس آب يمنح الأدمن حق "إسكات" أعضاء الدردشة
يختبر تطبيق واتس آب حالياً ميزة جديدة تمنح للمستخدم مدير المجموعة أو "الأدمن" حق منع بقية أعضاء الدردشة الجماعية من إرسال رسائل، سواه، بهدف إجبارهم الانصات لجميع رسائله بكافة أشكالها الصوتية والنصية والفيديو والصور، في حال إقامة حدث معين أو التحضير لمؤتمر مهم.
ولوحظت هذه الميزة الذي لم يُعلن عنها رسمياً بعد، في نسخ تجريبية "بيتا" لتطبيق واتس آب على نظامي آي أو إس وأندرويد، بحسب موقع "واتس آب بيتا إنفو".
وتحمل هذه الميزة الجديدة اسم "المجموعات المقيدة-Risticted Groups"، التي تعطي لمدير المجموعة حق تعطيل مزايا التطبيق على الآخرين، عداه، حيث تمنع الأعضاء الآخرين من إرسال رسائل نصية أو صور أو مقاطع فيديو أو صور متحركة أو ملفات أو رسائل صوتية.
وبهذه الميزة يظل الخيار الوحيد أمام الأعضاء الآخرين الاستماع والإنصات لما يرسله مدير المجموعة من رسائل لهم، ويظهر التنبيه في المحادثة، بجوار اسم مدير المجموعة "الأدمن".
وتُفعل هذه الميزة فقط من قبل الأدمن، عندما يرغب فقط في تنبيه أو تنويه كافة الأعضاء للقيام بأمر معين وموحد كترتيب أو تحضير حدث ما يشارك فيه كافة الأعضاء.
ويستطيع أدمن المجموعة تفعيل الميزة كل 72 ساعة فقط، ولا تزال هذه الميزة في المرحلة التجريبية، ولم يتضح الموعد المحدد للإطلاق الرسمي لكافة المستخدمين.
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