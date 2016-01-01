تخطط شركة أبل لطرح أرخص جهاز آي باد في تاريخ الشركة العام المقبل بسعر يصل إلى 250 دولار أمريكي، إضافة إلى تحديث الإصدارات الأخرى من سلسلة أجهزتها اللوحية عالية المواصفات والجودة يتضمن دعم بصمة الوجه "فيس آي دي".



وتهدف العملاقة التكنولوجية الأمريكية بهذه الخطوة إلى مغازلة المنافسين الآخرين في سوق الأجهزة اللوحية منخفضة السعر، فضلاً عن تعثر مبيعات أجهزة أبل اللوحية "آي باد" خلال السنوات الثلاث الأخيرة لاسيما بعد ارتفاع حاد شهدته الشركة عامي 2013 و2014.



وعلى الرغم من ذلك الانخفاض، إلا أن نمو مبيعات أجهزة آي باد وسط هذه الظروف ورغم سعرها الباهظ البالغ 329 دولاراً، حقق نجاحاً ملحوظاً خلال الربعين الأخيرين، بحسب موقع "ديجيتايمز".



ومن المتوقع أن تأتي نسخة آي باد منخفضة السعر مطابقة لمواصفات النسخة الحالية، هذا بالإضافة إلى سلسلة جديدة من أجهزة آي باد لعام 2018 عالية المواصفات والجودة معاد تصميمها، بحيث تتضمن أغلب ميزات آي فون إكس الحالي، أبرزها بصمة الوجه "فيس آي دي"، التي تعد الفيصل الوحيد لارتفاع مبيعات آي فون إكس والإقبال الشديد عليه.



وتشير التسريبات إلى عدم قدوم نسخ آي باد 2018 بشاشات أوليد، لكن من دون مفتاح الشاشة الرئيسية "زر هوم"، الأمر الذي استقبله المستخدمون بتذمر شديد وعبروا عنه باستياء عبر تويتر، رافضين الفكرة من أساسها.