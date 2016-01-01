أظهرت دراسة فنية وجود تفاوت في الكفاءة بين مختلف أجهزة هاتف أبل الذكي الرائد "آي فون إكس".



وبحسب الدراسة فإنه في حالة ضعف إشارة الاتصالات يمكن للجهاز "آي فون إكس" المزود بمكونات من إنتاج "كوالكوم" الاتصال بكفاءة وقدرة أعلى من جهاز "آي فون إكس" المزود بمكونات من إنتاج "إنتل".



وأجرى مركز "سيللور إنسايتس" الاختبارات المعملية لهواتف "آي فون إكس" لصالح موقع "بي.سي مجازين" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا لاختبار قدرات هذا الطراز.



وأظهرت الدراسة أنه عندما تكون الإشارة الاتصالية ضعيفة (أقل من سالب 85 ديسبل/ ميللي واط واحد ) يمكن للهاتف المزود بمكونات كوالكوم استقبال وتنزيل البيانات بسرعة أكبر من الجهاز المزود بمكونات إنتل.



في الوقت نفسه فإن كل هواتف "آي فون إكس" سواء المزودة بمكونات "كوالكوم" أو "إنتل" ستتوقف عن العمل إذا كانت قوة الإشارة "سالب 129 ديسبل/ ميللي واط ".



وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أبل تبيع "آي فون إكس" بنوعيه في السوق الأمريكية، في الوقت الذي أقامت فيه شركة كوالكوم دعوى قضائية لحظر بيع هواتف "آي فون إكس" المزودة بمكونات إنتل في السوق الأمريكية.