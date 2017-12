مميزات آي فون إكس داخل السيارة

يأتي هاتف آي فون إكس الجديد بمميزات تخص السيارات من أجل زيادة عوامل السلامة والأمان، فالهاتف يتمكن من معرفة ما إذا كان المستخدم في وضع القيادة، وذلك عن طريق نظام التشغيل آي أو إس 11 ليقوم بحظر المكالمات الواردة في وضع "Silent Mode" من أجل عدم تشتيت انتباه قائد السيارة أثناء القيادة.



وعند تفعيل هذه الوظيفة المعروفة أيضاً باسم "Do Not Disturb While Driving" لا يقوم الجهاز بعرض المكالمات أو الرسائل الواردة، وبدلاً من ذلك يتلقى المتصل أو المرسل معلومات بأن قائد السيارة ومالك آي فون إكس غير متاح حالياً. وتعد هذه الوظيفة اختيارية ويمكن تعطيلها في أي وقت عن طريق قائمة الإعدادات. ويُستثنى الركاب من الوضع الصامت، ويمكنهم التأكيد بضغطة زر بأنهم ليسوا خلف مقود السيارة.



وانتشر أخيراً أن آي فون إكس سيتخلى عن منفذ "لايتنينغ" لصالح منفذ "يو إس بي- سي" الأسرع، لكنه لا يزال يعتمد على المنفذ لايتنينغ وبالتالي المنفذ USB-A. ويعني هذا بالنسبة للسيارات، التي تم تجهيزها بمنافذ "يو إس بي" التقليدية، أنه يمكن توصيلها بسهولة بالهاتف الذكي.



وبواسطة تقنية "تشي" الحديثة يمكن شحن آي فون إكس في السيارة بشكل لاسلكي. ولهذا الغرض تقدم أبل وسادة الشحن اللاسلكي "آير باور" لهاتفها الذكي اعتباراً من 2018، حيث يتم وضع الهاتف عليها لشحنه لاسلكياً، غير أنه ينبغي توصيل الوسادة بمصدر للتيار.



جدير بالذكر أن الهاتف آي فون إكس الجديد يأتي بشاشة ريتينا بدون حواف قياس 5.8 بوصة وبدقة وضوح 2436×1125 بكسل، وتدعم تقنيتي OLED وHDR. كما يتميز الهاتف بخاصية "فيس آي دي" للتعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد، والتي تتعرف على ملامح وجه مالك الهاتف بواسطة العديد من المستشعرات.