تطبيقات جديدة من غوغل لتوفير استهلاك الإنترنت وحفظ البيانات

أزاحت عملاق خدمة الإنترنت والتكنولوجيا "غوغل" الستار عن تطبيقين جديدين ستمكن المستخدمين من مراقبة وحفظ بيانات الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية، ومن التوفير في فواتير الإنترنت. ويتيح التطبيق "داتا لاي" من غوغل والذي يمكن الوصول إليه عبر متجر "غوغل بلاي" الرقمي للمستخدم مراقبة استخدامه لسعة تخزين البيانات على الجهاز على مدار الساعة، مع تقديم توصيات بإمكانية تخزين المزيد من البيانات على الجهاز. ولحفظ البيانات يمكن تشغيل خاصية "داتا سيفر" كما يتيح التطبيق وقف استخدام البيانات في الخلفية ومتابعة استهلاك بطاقة الذاكرة بشكل مباشر، كما يصدر التطبيق تنبيها عندما توجد خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" المجانية في أي مكان قريب.

توفير استهلاك الإنترنت

إلى ذلك أصدرت غوغل تطبيقاً إلكترونياً جديداً يحمل اسم "داتالي" ويهدف إلى منع تطبيقات الهواتف المحمولة من استهلاك أرصدة الهواتف الذكية دون معرفة المستخدم. وبعد دراسة بدأتها شركة غوغل قبل عامين على مستوى العالم، ظهرت النتائج مؤخرا مشيرة إلى أن أسعار باقات الانترنت تمثل مصدر إزعاج للمستخدمين لاسيما في المناطق التي يعاني فيها السكان من سوء الأوضاع الاقتصادية وتكون الهواتف المحمولة هي الوسيلة الرئيسية لتصفح الانترنت.

ونقل الموقع الإلكتروني Fees المختص بالدراسات العلمية والتكنولوجيا والاقتصاد عن جوش ودوارد المسؤول بشركة غوغل قوله إنه في حين أن الهواتف المحمولة تستخدم على نطاق واسع، إلا أنه من الشائع أن تستخدم على "وضعية الطائرة" بمعنى أن تكون غير متصلة بالأنترنت خوفا من التكاليف الإضافية التي قد تنجم عن الاتصال الدائم بالشبكة الدولية.

وقال ودوارد إن "جميع التطبيقات تقريبا تعمل في الخلفية سواء كانت لعبة أو تطبيق فيديو أو برنامج للدردشة دون أن تكون على علم بذلك"، وربما لا يتسبب ذلك في مشكلة بالنسبة لمن يستخدمون الشبكات المحلية اللاسلكية (واي-فاي)، ولكنها مشكلة بالنسبة للكثيرين الذين يعتمدون على باقات الانترنت لأن هذا الاستهلاك يعتبر مثابة أموال مهدرة بالنسبة لهم.

وأوضح أن "التطبيق الجديد يعمل مثل جهاز لقياس سرعة تدفق بيانات الانترنت عبر الهاتف، مع القدرة على وقف تدفق البيانات إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة". ويتميز تطبيق "داتالي" بخاصية تسمح للمستخدم بالبحث عن أقرب شبكات الإنترنت العامة التي تعرف باسم "النقاط الساخنة" بحيث يتم الاتصال بها بشكل تلقائي بدلا من الإعتماد على الباقات المدفوعة.

وأكد وودوارد أن غوغل قامت بتجربة تطبيق داتالي في وقت سابق هذا العام مع نصف مليون مستخدم في الفلبين، وتوصلت إلى أنه يقوم بتوفير تكلفة استهلاك الانترنت بنسبة تبلغ قرابة ثلاثين بالمئة.