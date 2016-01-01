أبل تطرح 12 لوناً مختلفاً لأغطية آي فون إكس ووتش

أضافت شركة أبل خيارات ألوان جديدة ومميزة لأغطية واقية لهاتفها الرائد "آي فون إكس" وساعتها الذكية "ووتش" مصممة خصيصاً من قبل الشركة. وتتوفر للشراء حالياً عبر متجر الشركة على الإنترنت.



ويتوفر 12 خياراً لأغطية الساعة الذكية ووتش، و9 خيارات من الألوان لهاتف "آي فون إكس"، وتتسم الألوان بأنها نابضة وحيوية مناسبة للمراهقين والرياضيين، من ضمنها البرتقالي والأصفر الكناري.



وتتسم هذه الأغطية بقدرتها على الحماية القصوى لاسيما هاتف آي فون إكس من أقل الصدمات التي قد تواجه الجهة الخلفية المصنوعة من الزجاج الخالص.



وصُممت الأغطية من قبل شركة أبل نفسها، وتبدأ أسعار الأغطية للساعة الذكية من 49 دولاراً أمريكياً أما بالنسبة للأغطية المصنوعة من السيليكون فتبدأ أسعارها من 39 دولاراً، وسيتم شحنها بالأسواق في الفترة بين 12 و19 ديسمبر (كانون الأول).



أما بالنسبة لهاتف آي فون إكس فالأغطية المصنوعة من الجلد من الخارج ومن ألياف الكربون من الداخل، تتوفر بـ 9 ألوان متنوعة بسعر 49 دولاراً أمريكياً، من ضمنها غطاء بمثابة واقي للهاتف وحامل للبطاقات والأوراق والفواتير، وهذا بسعر 99 دولاراً أمريكياً ويتوفر بأربعة ألوان مختلفة، بحسب موقع فون آرينا المعني بالأخبار التكنولوجية.