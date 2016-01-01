هكذا يمكن للكفيف أن "يرى بأذنيه"!

يعمل باحثون على تطوير تقنية تصوير جديدة تتيح للأشخاص المكفوفين إمكانية إدراك أفضل للون تفاحة أوابتسامة إنسان بالاعتماد على الأصوات والموسيقى، حسب ما أشار إليه موقع "فرانكفورتر ألغمانية" الألماني اليوم الثلاثاء ( الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2017).

وأوضحت الدراسة الصادرة عن جامعة القدس أن تقنية التصوير الصغيرة مثبتة على النظارة، تساعد المكفوفين على إدراك وتمييز الألوان، إذ تصور الأشياء وتترجم مواصفاتها إلى أصوات أو موسيقى، وهوما يساعد على التمييز بين تفاحة خضراء وحمراء، بالإضافة إلى مساعدتهم على إدراك تعبيرات الوجه على غرار الابتسامة.

وأشار موقع "ميتل بايريش" الألماني أن المكفوفين يمكنهم التعرف- بعد التدريب- على الحروف والنظر إلى صور الحيوانات والعثور على الأشياء مثل الأحذية، حيث يتم التقاط المعلومات عن طريق السمع، وأثناء معالجتها تنشط مناطق في الدماغ مسؤولة عن الإدراك البصري حتى لو كان الشخص مصابا بالعمى منذ ولادته.

وأطلق الخبراء على هذه التقنية الجديدة للتصوير اسم "عين الموسيقى"، وقال المشرف على الدراسة وعالم الأعصاب من جامعة القدس، أمير عميدي، إن هناك تطبيقا يمكن استخدامه لتعمل تقنية "عين الموسيقى" وأضاف: "الهدف الأول هو منح المكفوفين استقلالية أكبر" وتابع نفس المتحدث قائلا "الأمر أشبه بالدلافين والخفافيش، التي تستطيع (الرؤية) بمساعدة الأصوات".

وذكر موقع صحيفة "دي تسايت" الألمانية أن تقنية "عين الموسيقى" تحظى بدعم من برنامج بحثي يموله للاتحاد الأوروبي. حيث حصلت على مبلغ مالي يصل إلى مليون ونصف يورو، حسب نفس المصدر.