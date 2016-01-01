حجم المبادلات بين المغرب وروسيا مرشح ليبلغ ثلاثة ملايير دولار سنة 2016

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قصة مؤثرة لحاج مغربي وفّرت له إبنته تكلفة الحج و توفيت قبل أسبوع
أخبارنا المغربية : متابعة في واحدة من الحكايات المؤثرة للحجاج المغاربة في موسم الحج هذه السنة ، يحكي الحاج علي أتو كريف ، الذي يبلغ من ... تفاصيل أكثر
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