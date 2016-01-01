برلماني بلجيكي يهاجم نائبة من أصل مغربيّ: "عودي إلى بلدك !"

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خطير ... أسر تشتكي من تعفن لحوم العيد و تغير لونها و رائحتها (فيديو)
أخبارنا المغربية تفاجأت العديد من الأسر القاطنة بمدينة الدار البيضاء بتعفن لحوم أضاحي العيد، بعد 24 ساعة فقط من ذبحها، رغم وضعها في الثلاجة. و وثق أحد ... تفاصيل أكثر
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