مدينة كاملة تغرق في "أنهار من الدماء" والسبب!

أخبارنا المغربية تفاجأت العديد من الأسر القاطنة بمدينة الدار البيضاء بتعفن لحوم أضاحي العيد، بعد 24 ساعة فقط من ذبحها، رغم وضعها في الثلاجة. و وثق أحد ... تفاصيل أكثر