محتجون ضد بنكيران: جابتنا السلطة و"البام".. دبّرو علينا ومعرفناش علاش جابونا

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بالفيديو: ساكنة قرية فرنسية يصدمون صحفيا و يعلنون محمد السادس ملكا لهم
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح يحرص الملك محمد السادس خلال إقامته بالقصر الذي يمتلكه بقرية بيتز الواقعة شمال فرنسا، على التواصل مع الساكنة ، كما يقوم ... تفاصيل أكثر
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