صاحب دراجة نارية يلاحق الملك بسيارته المكشوفة في مراكش...شاهد ماذا وقع!!

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هكذا علق بنعبد الله على مسيرة الدار البيضاء "ضد بنكيران"
أخبارنا المغربية - الرباط ردا على المسيرة التي نظمت صباح الأحد بالدار البيضاء، و شهدت رفع شعارات ضد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ، علق نبيل ... تفاصيل أكثر
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