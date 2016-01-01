إحتجاج ساكنة جماعة المرس إقليم بولمان على قرار التقسيم الإداري الجديد

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المركز المغربي لحقوق الانسان يصدر بيانا ناريا بعد مسيرة الدار البيضاء "الفضائحية"
أخبارنا المغربية - جمال مايس أصدر المركز المغربي لحقوق الانسان بيانا ناريا انتقد فيه بشكل لاذع مسيرة الدارالبيضاء و الجهات التي وقفت وراء تنظيمها ، وهذا ... تفاصيل أكثر
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