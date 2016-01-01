تقنية "الأقفاص العائمة" لصيد وتربية الأسماك بوفرة باقليم أزيلال

أخبارنا المغربية - جمال مايس أصدر المركز المغربي لحقوق الانسان بيانا ناريا انتقد فيه بشكل لاذع مسيرة الدارالبيضاء و الجهات التي وقفت وراء تنظيمها ، وهذا ... تفاصيل أكثر