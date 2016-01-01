شاهد مغربية توجه رسالة لكل مغربية تريد الذهاب للسعودية

نورالدين ثلاج بعد أن وصفه الشيخ السلفي أبو النعيم بالبيدق الصهيوني صاحب القلب اليهودي الذي يريد فرض الصهيونية على المغاربة، خرج الإعلامي والصحافي مقدم برنامج "ضيف ... تفاصيل أكثر