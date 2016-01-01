فيديو صادم : سعودي يصور تحرشه بخادمته

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بعد أن وصفه بالبيدق الصهيوني التيجبني يرد : "أوقفوا هذا المجرم، أوقفوا أبو الجحيم
نورالدين ثلاج بعد أن وصفه الشيخ السلفي أبو النعيم بالبيدق الصهيوني صاحب القلب اليهودي الذي يريد فرض الصهيونية على المغاربة، خرج الإعلامي والصحافي مقدم برنامج "ضيف ... تفاصيل أكثر
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