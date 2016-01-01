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أنجلينا جولي تقيم دعوى طلاق ضد براد بيت

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 9 دقيقة مضت
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أقامت نجمة السينما الشهيرة أنجلينا جولي دعوى للطلاق من زوجها وزميلها نجم هوليوود الشهير براد بيت، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء.

ومن شأن هذه الإجراءات القانونية أن تنهي واحدة من زيجات المشاهير الأكثر متابعة في العالم، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية وموقع "تي إم زد" الإلكتروني المهتم بأخبار المشاهير، نقلاً عن مصادر قريبة من هذه المسألة.

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