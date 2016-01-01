تجديد الانارة العمومية بمراكش استعدادا لاستقبال قمة المناخ "كوب 22"

أخبارنا المغربية في عددها الصادر غدا، قال يومية المساء أن الثروة بالمغرب مصدرها الإرث والاستثمار في القطاع المالي، بخلاف بعض دول العالم التي يعتمد الأثرياء فيها ... تفاصيل أكثر