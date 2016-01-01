الشباب في المغرب عازفون عن المشاركة في الحياة السياسية

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السجن 3 سنوات و غرامة 30 ألف يورو لوالد المهدي بنعطية و هذه تهمته !
حكمت محكمة مرسيليا بالسجن 3 اعوام مع غرامة بقيمة 30 الف يورو على احمد المتقي، والد لاعب يوفنتوس الايطالي والمنتخب المغربي لكرة القدم المهدي بنعطية ... تفاصيل أكثر
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