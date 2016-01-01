مرشح من الاتحاد الدستوري: غادي نشطكم و ندير ليكم "كامبو" اللي عمركم ما نويتوه!!

تقدمت عائلة فتاة وصيفة ملكة جمال روسيا ببلاغ إلى الشرطة في موسكو تطالب باستردادها بعد أن وصلتهم أنباء تفيد بأنها هربت إلى مدينة خليجية لبيع ... تفاصيل أكثر