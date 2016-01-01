شاهد الملك محمد السادس يفاجئ الجميع في حفل زفاف بطنجة

شاشة أخبارنا
فتح معبر "سبتة المحتلة" في وجه المواطنين المغاربة بدون تأشيرة
أخبارنا المغربية : تطوان كشفت وكالة الأنباء الإسبانية (ايفي) ، أن الحكومتان المغربية والإسبانية تتباحثان إمكانية فتح معبر السبتة المحتلة في وجه عموم المغاربة بدون تأشيرة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"
هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟