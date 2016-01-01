شاهد الملك محمد السادس يفاجئ الجميع في حفل زفاف بطنجة

أخبارنا المغربية : تطوان كشفت وكالة الأنباء الإسبانية (ايفي) ، أن الحكومتان المغربية والإسبانية تتباحثان إمكانية فتح معبر السبتة المحتلة في وجه عموم المغاربة بدون تأشيرة ... تفاصيل أكثر