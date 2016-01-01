بنكيران: واش عتخليونا نخطبو أولا تبقاو تديرورنا أغاني نبقاو نشطحو عليهم !

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بالفيديو...الملك محمد السادس يفاجئ الجميع في حفل زفاف بطنجة و هذا هو صاحب العرس...
أخبارنا المغربية - متابعة تداول رواد موقع فيسبوك فيديو لحفل زفاف شقيق الحاجب الملكي محمد العلوي، بابنة الجنرال ميمون المنصوري الذي أقيم بطنجة بحضور الملك محمد ... تفاصيل أكثر
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