منيب تهاجم البام: هدا حزب البانضية ناس أميون في قلبهم و عقلهم ما عندهم ما يديرو لهاد البلاد

شاشة أخبارنا
فيديو.. 10 اشياء لم نكن نعرف سبب وجودها .!
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر 10 اشياء لم نكن نعرف سبب وجودها، ولا كيفية استعمالها . كما ان الفيديو يوضح طرق استعمالها الصحيحة، ... تفاصيل أكثر
- شاهد اول من اشترى " الدمية الجنسية " بالمغرب من درب عمر يرد على جميع المغاربة
- بالفيديو : شباب يخلصون " سرباية " من قبضة " مقرقب " حاول اغتصابها في الشارع العام
- آش هادشي .. اعتقال شاب مغربي متلبسًا بممارسة الجنس مع دمية
- الشاب الذي ظهر في صورة يعاقر الخمر برمز "البـام" : دارو ليا الفوطوشوب و غادي نمشي للقضاء (فيديو)
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"
هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟