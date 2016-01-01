بنكيران: لماذا لا أحد يصدّق أننا لسنا "إخوان"؟

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر 10 اشياء لم نكن نعرف سبب وجودها، ولا كيفية استعمالها . كما ان الفيديو يوضح طرق استعمالها الصحيحة، ... تفاصيل أكثر