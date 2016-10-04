الرئيسية | شاشة أخبارنا | مغربي يصور ما يقع داخل " طوبيس " صيني

مغربي يصور ما يقع داخل " طوبيس " صيني

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

مجموع المشاهدات: 583 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | مواطن مغربي
الشعب محترم
اخى العقلية مختلفة بين الصين والمغرب شعب فاسد ومخرب ولكن يوجد بعض الفئة قليلة فى المستوى لازم العقلية تتغير فى المغرب لكى نرا متل هادى الاشياء فى المغرب بدون خسران
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/04 - 03:32
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

شاشة أخبارنا
خطير : عائلة حسام وزوجته ضحايا حادثة سير بآسفي "البوليس غيرو معالم الحادثة"

خطير : عائلة حسام وزوجته ضحايا حادثة سير بآسفي "البوليس غيرو معالم الحادثة"

منع مناظرة سياسية من طرف وكيل لائحة العدالة و التنمية بإقليم إنزكان ايت ملول

منع مناظرة سياسية من طرف وكيل لائحة العدالة و التنمية بإقليم إنزكان ايت ملول

الشيخ عبد الله نهاري: لمن اعطي صوتي في الانتخابات ؟

الشيخ عبد الله نهاري: لمن اعطي صوتي في الانتخابات ؟

خطير.. حقوقيون ينظفون مشرد ضحية حادثة ومستشفى بني ملال يرفض علاجه

خطير.. حقوقيون ينظفون مشرد ضحية حادثة ومستشفى بني ملال يرفض علاجه

قصة نجاح "محمد زهير" في تخطى الإعاقة و التحاقه بالتعليم الجامعي بعد حصوله على شهادة البكالوريا

قصة نجاح "محمد زهير" في تخطى الإعاقة و التحاقه بالتعليم الجامعي بعد حصوله على شهادة البكالوريا

إلياس العمري يرد على بنكيران.. مراتي ماشي مونيكا جايبها من درب عمر

إلياس العمري يرد على بنكيران.. مراتي ماشي مونيكا جايبها من درب عمر

إلياس العماري يعلق على بكاء بنكيران المتكرر ويتسائل عن مصير خمسة ملايير

إلياس العماري يعلق على بكاء بنكيران المتكرر ويتسائل عن مصير خمسة ملايير

لحظة القبض على فتاة داعشية بتارودانت و ردة فعل ساكنة حيها

لحظة القبض على فتاة داعشية بتارودانت و ردة فعل ساكنة حيها

شاهد .. لحظة القاء القبض على الفتاة القاصر ذات ال 16 سنة بسلا والجيران يعيشون على وقع الصدمة

شاهد .. لحظة القاء القبض على الفتاة القاصر ذات ال 16 سنة بسلا والجيران يعيشون على وقع الصدمة

السلطات ترغم حراس السيارات على ارتداء صدرية البام

السلطات ترغم حراس السيارات على ارتداء صدرية البام

مغربية ترد على من يرغب في شراء الدمى الجنسية

مغربية ترد على من يرغب في شراء الدمى الجنسية

منيب: سنراجع قانون التقاعد المجحف الذي مرره دوك النعاسة والشفارة ديال البرلمانيين

منيب: سنراجع قانون التقاعد المجحف الذي مرره دوك النعاسة والشفارة ديال البرلمانيين

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات