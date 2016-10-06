بالفيديو.. سيلفي بنكيران وهذه هي رسالته لساكنة الناظور بعد إلغاء لقاء تواصلي هناك

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عدد التعليقات (3 تعليق)
ياك انت بعد مكتعرفش الحسيمة فين جات دابا كتبلحس المنافق غتدي من الريف الفوووول طاز طاز على المنافقين قبح الله سعيك
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