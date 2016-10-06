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بالفيديو.. سيلفي بنكيران وهذه هي رسالته لساكنة الناظور بعد إلغاء لقاء تواصلي هناك

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مجموع المشاهدات: 5041 |  مشاركة في:

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1 | حاتم
دير الصمطة الله يهديك
اين حزام الامان...
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 07:55
2 | ناضوري ريفي قح
ما عندنا مانديرو بداك الكمارة اديالك المهرج نحن بعير ان لم تفز في الانتخابات وان فزت فهي المصيبة الكبرى ياعدو الفقراء والموظفين نحن نصوت للبام ولا شيئ غير البام ضدا فيك ياصاحب عفا الله عما سلف ياصحاب الفضائح ياتجار الدين تبا لك ولحزبك الى مزبلة التاريخ
ياك انت بعد مكتعرفش الحسيمة فين جات دابا كتبلحس المنافق غتدي من الريف الفوووول طاز طاز على المنافقين قبح الله سعيك
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 08:03
3 |
وعلاش تلغى هاد القاء لانهم مبغاوشي يشفوك اما التصويت وخصنا الافعال ولفاهم يفهم
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 08:12
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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