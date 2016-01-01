فيديو رئيس مكتب انتخابي يغادر المكتب حاملا صندوق الاقتراع وغادر به نحو وجهة غير معلومة

بواسطة أخبارنا المغربية

.بالفيديو رئيس مكتب انتخابي يغادر المكتب متأبطا صندوق الاقتراع وغادر به نحو وجهة غير معلومة بعد ان أدعى ذهابه لإقامة صلاة الجمعة .... !!







