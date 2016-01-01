فيديو رئيس مكتب انتخابي يغادر المكتب حاملا صندوق الاقتراع وغادر به نحو وجهة غير معلومة

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- أيها الأحزاب .. هذه الحقيقة المغيبة لا تفرحوا لفوزكم و اخجلوا من أنفسكم جميعا ..هكذا عاقبكم الشعب وهزمكم !
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
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ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
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