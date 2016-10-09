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فيديو مثير عن اللحظات الأخيرة في أحد مكاتب التصويت .. كايجيبوهم فالطوموبيلات بحال ..

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مجموع المشاهدات: 2293 |  مشاركة في:

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1 | مغربي
الانتخاباث
هده هي الديموقراطية الحقيقية كايجيبوا الناس مكتفينهم كايستغلوا فقر الناس وجهلهم
أشحال من درهم اعطاهم
الله ياخد فيهم الحق سبحان الله العلي العظيم.
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/09 - 02:16
2 | جندي مغربي
رشدية
المونيكا دروها علا حساب بن كيران بش يهزموه في الءنتخبات لدروها هوما صحاب حزب جرار الءصالة ءهاد لكلاب لكيصوتو علا تركتور كولهم مصوتين بلفلوس ولا بغين نفود ديال هاد الحزب لكيخرج المجرمين من العقوبات لكيرتكبوها ءرا غير هوما لصوتو علهم ءراه العديد من سلطات ضد بن كيران حيت زمتهم لله يعاونو عليهم جرار ولاد ستعمار ءحنا مغربا ءحرار ءكلا كيتبعوه ولادو هاهاهاها الله ينعل لميحشم تحيتي ءلا بن كيران لنا شرف تكون تنوب علينا @ @@@جندي لعيون
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/09 - 02:40
3 | عماد النية
اذا الشعب يوما أراد الحياة
شعب متخلف يأكل ولايشبع يصلي ولايخشع يخاطب ولايسمع يعمل ولا يبدع لاحول ولاقوة الا بالله إلا الذمم لاتباع ولاتشترى ومن فعل فحسابه عند الله
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/09 - 02:51
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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