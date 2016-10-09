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شاهد يتيم على قناة مصرية : العدالة و التنمية يستحيل أن يتحالف مع الاصالة و المعاصرة و لو تدخل الملك

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 19 دقيقة مضت
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مجموع المشاهدات: 25648 |  مشاركة في:

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1 | adam deen
لحقاش بفضل الاصالة والمعاصرة تجار الدين يدوخون قطيعهم .. ديما خاص بوعو ... وبوعو ديال تجار الدين هو زعما هاداك عدو الاسلام والمسلمين العلمانيية الماسونيين القتلة تجار المخدرات ... الخ ... انصح اخوتي الكرام لقرا ءة سيكولوجية الجماهير لكوستاف لوبون لتفهموا ان السياسيين كلهم يطبقون ما قاله هذا العالم في القرن 18 ... تحياتي
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1
تقرير كغير لائق 2016/10/09 - 10:45
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