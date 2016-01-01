شاهد " بنكيران " رسالة قوية لجميع الاحزاب هذا هو سبب نجاحنا في الانتخابات

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اعتداء على الصحفية بشرى الضو و محاولة خنق كاميرامان بمقر حزب الاستقلال و هذا ما وقع (فيديو)
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح تعرضت الصحفية في راديو بلوس بشرى الضو ، رفقة فريق برنامج "ضربك الضو" ، للاعتداء أمس السبت أمام مقر حزب الاستقلال، ... تفاصيل أكثر
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