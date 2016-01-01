السؤال الذي حير جميع المغاربة "هل حقا نحن نصلي الفجر قبل دخول وقته" .. شاهد الجواب

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج بعد تعرض حزبه لهزيمة نكراء خلال استحقاق السابع من أكتوبر، قام الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، ... تفاصيل أكثر