مؤثر.. بعد سنة من الحادث المأساوي عائلة تروي قصة الصندوق الحديدي "الكوفر فور" المتفجر

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الملك يستقبل بنكيران لتشكيل الحكومة الجديدة
أخبارنا المغربية : كشفت عدة مصادر إعلامية في الساعات الاخيرة ، أن الملك محمد السادس، سيستقبل يوم الجمعة المقبل، بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ،عبد الإله بنكيران ... تفاصيل أكثر
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