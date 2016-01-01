أول تصريح لعبد الاله بنكيران بعد تعيينه رئيسا للحكومة من طرف الملك محمد السادس

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بشرى لعناصر هاته الفئة : زيادة مرتقبة في الأجور ابتداءا من هذا التاريخ
أخبارنا المغربية من المنتظر أن يتوصل عناصر بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة، بزيادة مادية على مستوى الأجور مع حلول سنة 2017. و قد ... تفاصيل أكثر
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