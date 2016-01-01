الجزيرة: لماذا نجح الإسلاميون بالمغرب وفشلوا بالمشرق؟

أخبارنا المغربية من المنتظر أن يتوصل عناصر بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة، بزيادة مادية على مستوى الأجور مع حلول سنة 2017. و قد ... تفاصيل أكثر