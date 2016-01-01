وفيات و مصابين و انهيار مباني في انفجار بدرب السلطان بالدار البيضاء

أخبارنا المغربية - متابعة كشفت مصادر مطلعة ليومية آخر ساعة ، أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بات يواجه مصير حليفه صلاح الدين مزوار، ... تفاصيل أكثر