وفيات و مصابين و انهيار مباني في انفجار بدرب السلطان بالدار البيضاء

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بعد نكسة 7 أكتوبر .. ثاني زعيم حزبي يقرر الرحيل
أخبارنا المغربية - متابعة كشفت مصادر مطلعة ليومية آخر ساعة ، أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بات يواجه مصير حليفه صلاح الدين مزوار، ... تفاصيل أكثر
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