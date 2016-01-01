لحظة إيقاف لص انتشل هاتفا بالقوة من فتاة بفاس

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أفراد من الأسرة الملكية صوتوا لصالح هذا الحزب !
أخبارنا المغربية - الرباط تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء عن تصويت أفراد من العائلة الملكية لصالح حزب العدالة و التنمية في الانتخابات التشريعية الي نظمت بالمغرب ... تفاصيل أكثر
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