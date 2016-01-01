غريب: مهاجر مغربي يُصوت في الإنتخابات 7 أكتوبر بدون علمه

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية مباشرة عقب فوزه بمقعد برلماني عن دائرة المحيط بالرباط ، أعلن البرلماني عمر بلافريج عن حزب الاشتراكي الموحد، عن تخليه عن ... تفاصيل أكثر