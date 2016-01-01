تسرق حقيبة يد لفتاة من احد محلات المركز التجاري المنار بطنجة

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رسالة بوغبا تشعل غضب أنصار يوفنتوس ضد بنعطية
ورَطت رسالة التهنئة التي بعثها الدولي المغربي ولاعب يوفنتوس الإيطالي المهدي بنعطية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مشاكل مع جماهير الفريق الإيطالي. وكان بنعطية ... تفاصيل أكثر
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