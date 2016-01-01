الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد للمملكة

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن أمن بني ملال اعتقل في الصباح الباكر من اليوم الخميس ، شابا قاصرا وعشيقته من داخل ... تفاصيل أكثر