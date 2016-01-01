الملك محمد السادس يوجه رسالة شديدة اللهجة للسياسيين

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بالصور : بعد وفاة والده .. الملك الجديد لتايلاند يثير الجدل بمظهره الغريب
أعلن القصر الملكي في تايلاند، أمس الخميس (13 أكتوبر)، وفاة الملك بوميبون ادولياديج في المستشفى. وقال القصر، في بيان، إن ملك التايلاند توفي في مستشفى سيريراج ... تفاصيل أكثر
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