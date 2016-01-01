مواطنون يتدافعون لمصافحة الملك وأحدهم يحاول تسليمه رسالة

أعلن القصر الملكي في تايلاند، أمس الخميس (13 أكتوبر)، وفاة الملك بوميبون ادولياديج في المستشفى. وقال القصر، في بيان، إن ملك التايلاند توفي في مستشفى سيريراج ... تفاصيل أكثر