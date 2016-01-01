شاهد أول ظهور اعلامي لوئام لمحرشي أصغر برلمانية بالمغرب

نورالدين ثلاج من خريبكة يعيش الاتحاديون والاتحاديات بإقليم خريبكة هذه الأيام على أعصابهم بعدما انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" صورة توثق لوكيل لائحة حزب الوردة ... تفاصيل أكثر