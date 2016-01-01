بعد 15 سنة من الخدمة كاطار بالبنك الشعبي بالبيضاء سيدة بوجدة تعيش التشرد والضياع وتبيت بالعراء

أخبارنا المغربية : بعد الجلسة الافتتاحية للولاية التشريعية العاشرة، التي ترأسها الملك محمد السادس، أمس الجمعة، يكون 395 نائبا برلمانيا قد اكتسبوا صفتهم البرلمانية بشكل رسمي ... تفاصيل أكثر