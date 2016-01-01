من أغرب الحوادث في المغرب: محرك السيارة ما زال يعمل لوحده بعد أن فصل عن السيارة

أخبارنا المغربية : ألقت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الحي الحسني، أول أمس الجمعة ، القبض على شخص رمى على الملك بطاقته الوطنية أثناء خروجه في جولة ... تفاصيل أكثر