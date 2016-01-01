الذكرى 41 .. عندما أعلن الملك الراحل الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء

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اعتقال شخص رمى بطاقته الوطنية على الملك و التحقيقات معه تكشف عن مفاجأة !
أخبارنا المغربية : ألقت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الحي الحسني، أول أمس الجمعة ، القبض على شخص رمى على الملك بطاقته الوطنية أثناء خروجه في جولة ... تفاصيل أكثر
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