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فضيحة على القناة الاولى .. استاذة التربية الاسلامية بدون حجاب ..الإسلام الجديد !!

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مجموع المشاهدات: 4186 |  مشاركة في:

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1 | أستاذ
المؤسسة
من فضلكم أين توجد هذه المؤسسة لأسجل ابني فيها هل هي في المغرب أم ...؟
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/16 - 02:54
2 | محمد
اين هي الفضيحة يا قادة حملات التفتيش. هل منع الحجاب واللحية من في علمكم من الزنا والفحشاء على قارعة الطريق وعلى شاطئ يعرف الجميع من يقصده. لقد سقط القناع عن دعاة التعفف.
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/16 - 03:15
3 | منتصر حبيبة
غيورة اعن الاسلام
باسم الله الرحمن الرحيم

ترى اين يوجد وزير التعليم اللهم لهدا لمنكرلاحسيب ولا رقييب ولكن يامن تلقن دروس االتربية الاسلامية لجيل الغد راجعي نفسك اولا نعم
متببرجة وبالعلالي ونقول لم بناتنا وفلدة اكبادنا ضذ الحشمة والوقارفالقران دستورنا ومعجز فصيح راجعي هده الايات الكريمة واتق الله

قال الله تعالى
( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31

( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) النور/60 .

( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً ) الأحزاب/53
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/16 - 03:53
4 | jamal
اتركوا الناس تشتغل
من فوض لكم محاسبة الناس ؟
زلاتكم اقبح من زلات غيركم.
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تقرير كغير لائق 2016/10/16 - 04:10
5 | علي
ali@gmail.com
بروطونيب يريد البعض التأصيل له،ما الفرق بين اساتاذو بالفولار و استاذة بدونه،واش انتوما بابكم هبلتوا أبوزبال؟؟؟؟الله يعكي لباباكم شي غبارة من المغرب، باغين تردو دزلة كلها دينية، يلعن باباكم الكلاب.
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تقرير كغير لائق 2016/10/16 - 04:18
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