شاهد رقصات إفريقية تثير فضول " الملك محمد السادس " بمطار كيغالي

أخبارنا المغربية : تعرف مادة العدس ارتفاعا كبيرا في ثمنها بلغ حوالي 30 درهما، فضلا عن اختفائها من محلات البقالة. و نقلت يومية "أخبار اليوم" عن خالد ... تفاصيل أكثر