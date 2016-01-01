رئيس رواندا يقيم مأدبة غذاء على شرف الملك محمد السادس و الوفد المرافق له

شاشة أخبارنا
فيسبوكيون يطلقون حملة مليونية "بغيت ندير داري بلا ربا"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية تداول فيسبوكيون صورة كتب عليها : " بغيت ندير داري بلا ربا " ، حيث راهن أعضاء المجموعة التي أطلقت الحملة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟